Fenagro é interditada após morte de cavalo por choque

A Feira Internacional de Agropecuária (Fenagro), aberta no último sábado, 28, no Parque de Exposições de Salvador, foi interditada nesta segunda-feira, 30, pela Secretaria de Urbanismo (Sucom), após a morte do premiado cavalo Forró do Cardeal, na noite de domingo, 30.

O animal, da raça mangalarga marchador, morreu eletrocutado por volta das 21h. Segundo Almir Lins, presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), que organiza o evento, um fio desencapado causou o acidente.

"O problema foi na instalação elétrica, feita por uma prestadora de serviço contratada por nós. A fiação está sendo revisada", disse Lins.

Ele explicou que o fato ocorreu em uma área isolada do público, em uma das 200 baias móveis alugadas de outra cidade.

Ao todo, seis mil animais estão sendo expostos pela Fenagro. O evento conta com 250 baias fixas, de alvenaria, e 550 móveis, 200 delas alugadas de outra cidade.

Interdição

Desde as 19h desta segunda, a feira funcionou gratuitamente após a autuação da Sucom, que interditou o evento e multou a Accoba por falta de alvará.

O órgão municipal informou que a organização deu entrada no pedido de licença, mas o documento não foi concedido por pendências com a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros.

Segundo Lins, os documentos pendentes já foram encaminhados à Sucom e a suspensão do embargo será solicitada na quarta, 2. O dono do cavalo será indenizado.

A Fenagro é a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste e já está na 28ª edição. O evento está programado para ocorrer até o próximo domingo.

Cavalo morto na Fenagro neste domingo, 29 (Foto: Reprodução | Facebook)

