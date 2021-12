Feminicídio: Mulher é assassinada por ex-companheiro

Uma mulher de 42 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira, 16, na rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro de 7 de abril, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 20h, na rua principal do bairro próximo da academia preço fitness. Esté foi o primeiro femincídio registrado este ano em Salvador.

A vítima identificada como Selma Santos Silva, é baiana de acarajé e trabalhava com a mãe quando o ex-companheiro Sergio Santos dos Reis chegou ao local já atirando. Ela foi atingida por três tiros e chegou a ser socorrida para o Hospital Roberto Santos, localizado no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos.

"Ele já chegou no local atirando, por não aceitar do fim de relacionamento que havia terminado recentemente", informou uma vizinha da vítima. Ainda segundo a testemunha, o casal brigava muito, "Selma já havia sido ameaçada diversas vezes, ela chegou a realizar uma queixa contra o ex".

Selma deixa um filha. Não há informações sobre o enterro da vítima.

Selma havia rompido com o ex e isso motivou o crime

A arma utilizada por Sérgio para assassinar a mulher

