Feiras e mercados de Salvador têm ordenamento especial durante a Semana Santa

Feiras e mercados de Salvador terão ordenamento especial durante o período da Semana Santa. Isso acontece porque, com a proximidade da Semana Santa, as feiras e mercados municipais tendem a aumentar o volume de vendas e procura por ingredientes típicos, a exemplo de peixes, azeite de dendê, castanha e quiabo.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está ordenando os espaços, com protocolos de prevenção ao coronavírus, para evitar aglomerações.

Desde o acesso, onde é aferida a temperatura tanto dos permissionários quanto dos clientes, é cobrado o uso de máscaras e de álcool em gel. Na semana do feriado religioso, será colocado um delimitador de pessoas na entrada do Mercado Popular de Água de Meninos, com entradas e saídas diferenciadas, e só será permitida a entrada de 50 pessoas por vez.

Segundo a secretária de Ordem Pública, Marise Chastinet, há uma preocupação com o aumento do fluxo na semana que vem, por isso ela pede à população que evite aglomerações e antecipem suas compras. “A Semop vai intensificar a operação para a Semana Santa, por conta do momento difícil que vivemos provocado pela Covid-19. Quero fazer um apelo aos cidadãos para que, se possível, comprem com antecedência”, disse.

A gestora afirmou que o trabalho dos agentes da pasta será intensificado e que o efetivo estará presente nas feiras e mercados, evitando um grande fluxo de pessoas ao mesmo tempo. “A Prefeitura tem trabalhado exaustivamente no combate ao coronavírus, de forma a preservar vidas. Peço que nos ajudem nessa missão”, completou.

Funcionamento

O Mercado Popular de Água de Meninos funciona das 5h às 14h, de segunda a sábado, e das 5h às 12h, do domingo. Os mercados do Jardim Cruzeiro, São Cristóvão e Dois de Julho, assim como o Nacs Periperi, abrem de segunda a sábado, das 10h às 15h, e no domingo, das 10h às 13h.

No mercado de Itapuã, o horário de funcionamento vai das 10h às 16h, de segunda a sábado, e das 10h às 13h no domingo. O Nacs Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, também está aberto no mesmo horário.

Higienização

Para barrar o avanço e a contaminação da Covid-19, a Prefeitura, através da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), intensificou as ações de desinfecção nas feiras e mercados municipais da cidade. Desde o início da pandemia, há quase um ano, já foram realizadas 1.079 ações de higienização nesses equipamentos. Deste total, 534 foram nas feiras e 545 nos mercados municipais.

