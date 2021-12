Feiras de adoção oferecem animais neste fim de semana

Quem está pensando em criar um bichinho de estimação pode aproveitar algumas feiras de adoção de animais neste fim de semana. No bairro do Rio Vermelho, a recém-inaugurada loja Mundo Pet, na avenida Juracy Magalhães, receberá 20 cães e 10 gatos para adoção neste sábado, 18, das 10h às 15h, e no domingo, 19h, das 9h às 13h. Todos os pets são vacinados, castrados e vermifugados.

Para levar um deles para casa, os interessados devem estar munidos de CPF e comprovante de residência. No local, serão entrevistados e também deverão pagar a taxa de adoção, de R$ 100, que já cobre a castração e despesas veterinárias. A ação é fruto da parceria entre o Instituto Patruska Barreiro e do Grupo Espalhe Amor, organizações filantrópicas que atuam em prol dos animais.

Já na Pituba a feira ocorre no domingo, 19, das 9h às 14h, no estacionamento do hospital veterinário HPET, na Rua Paraná. As pessoas podem escolher entre aproximadamente 30 animais - cães, gatos, coelhos, porquinhos da índia, hamsters e ratos domésticos. Para tal, devem levar RG e comprovante de residência.

Os dois eventos têm entrada gratuita.

