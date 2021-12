Feirantes reclamam de sujeira e odor em rio nas Sete Portas

O mau cheiro e as condições precárias de limpeza têm afetado o canal do Rio das Tripas, que atravessa a rua Cônego Pereira, conhecida popularmente como Sete Portas, em Salvador. Para o Portal A TARDE, comerciantes locais reclamaram da situação do rio, que tem sido ponto de concentração de lixo e dejetos.

Segundo um dos feirantes, que não se identificou, o rio estaria com sua fluência prejudicada após um desvio realizado pelas obras de requalificação realizadas pela prefeitura municipal. “Eles estão fazendo a obra ali, fecharam e não tá passando água”, pontuou.

Sobre o caso, a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) informou ao Portal A TARDE que a realização do desvio faz parte das obras para a nova estrutura do canal. Segundo o órgão, a intervenção, que contará com macrodrenagem, tem como objetivo sanar os alagamentos comuns no local. Além disso, a entrega da obra completa, prevista para março do próximo ano, deve também contar, consequantemente, com a limpeza do rio.

Já a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), responsável pela limpeza do entorno do rio, explicou que uma equipe realizou a roçagem da borda do canal nesta segunda-feira, 28. No fim da manhã desta terça-feira, equipes foram deslocadas para a região, para dar continuidade aos trabalhos.

Trecho coberto

Além da micro e macrodrenagem de 700m de canal, as intervenções preveem a cobertura de um trecho do rio entre o viaduto da Via Expressa e o Mercado. Atualmente, os passeios da rua estão sendo alargados e a via ainda deve receber ciclovias, ciclofaixas, canteiro central em granito e pavimentação. Intervenções em relação à iluminação também estão previstas. Restam 60% das obras para serem concluidas até 2020.

*Sob a supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo