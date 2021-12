Feirantes esperam mais de 20 mil pessoas à procura de produtos do caruru

>> Você gastou mais este ano com os produtos para o caruru de Cosme e Damião?

Mais de 20 mil pessoas são esperadas na Feira de São Joaquim nestes três dias que antecedem a festa de São Cosme e Damião, comemorada na segunda-feira, 27, de acordo com informações do Sindicato dos Vendedores Ambulantes e Feirantes da Cidade do Salvador. O motivo é a procura por produtos como o feijão fradinho, camarão, quiabo e castanha que fazem parte do já tradicional caruru que é feito em homenagem os chamados santos gêmeos.

De acordo com Marcílio Costa, presidente do sindicato, os preços dos produtos não variaram muito em relação ao ano passado: "O valor do quiabo aumentou apenas por conta da demanda no período que antecede as celebrações, mas a safra deste ano não trouxe prejuízos", disse, referindo-se ao cento da verdura que varia entre R$ 4 e R$ 6. Já o camarão, cujo quilo custava entre R$ 8 e R$ 16, teve um aumento de 12,5%, semelhante ao de 2009, e agora é vendido entre R$ 10 e R$ 18.

O preço do feijão fradinho está custando R$ 3, o quilo. Já os preços da castanha e de uma garrafa de 500 ml de azeite de dendê tem o preço médio de R$ 12 o quilo, e R$ 2, respectivamente, segundo Márcílio Costa.

História - São Cosme e São Damião, rezam os católicos, eram irmãos gêmeos nascidos no século III DC. Adultos, dedicaram-se à cura dos males do corpo e da alma pela palavra sendo, por isso, perseguidos e martirizados por ordem do então imperador Deocleciano. Com o martírio, veio o culto e a santificação católica dos santos médicos. Os portugueses trouxeram a devoção às terras baianas. Já no candomblé, os santos são conhecidos como os orixás Ibejis, filhos de Xangô e Iansã.

Os devotos dos padroeiros dos gêmeos e das crianças preparam, no dia 27 de setembro, em homenagem a eles, mesas fartas de caruru, vatapá, feijão fradinho, xinxim de galinha e muitas outras comidas herdadas da culinária africana.

