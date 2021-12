Feirantes de São Joaquim passam por capacitação profissional

A Feira de São Joaquim, uma das maiores do país, será incorporada ao circuito turístico de Salvador. Além da requalificação física dos 38 mil metros quadrados, os feirantes do local serão capacitados para receber os turistas.

O primeiro grupo, deslocado para o galpão Água de Meninos e para o Pátio dos Grossistas, participa no dia 17 de outubro, às 17h, do seminário Sou Feirante Sim Senhor, na Casa Pia dos Órfãos da Igreja de São Joaquim. Este ano, serão realizados mais dois seminários de sensibilização e informação, a exemplo do De Olho na Feira e Direitos e Deveres dos Feirantes.

Desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e o Sebrae Bahia, o projeto ocorre paralelamente às intervenções na estrutura física.

"A intenção é capacitar, até o fim de 2013, uma média de 2,5 mil pessoas que possuem pontos fixos dentro da feira. Os conteúdos apresentados devem trabalhar noções de atendimento, venda e divulgação dos produtos", informa a gestora de projetos do Sebrae, Célia Lima.

Para o presidente do Sindicato de Feirantes e Ambulantes de Salvador, Marcílio Costa Santos, o novo espaço exige uma postura ainda mais profissional dos feirantes, fazendo com que estes se enquadrem aos padrões estabelecidos pela vigilância sanitária e às necessidades de uma nova clientela. "É uma oportunidade de acesso a novos conhecimentos, o que vai melhorar, e muito, a gestão dessas pequenas empresas".

adblock ativo