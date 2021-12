Feira reúne flores exóticas em centro de compras

Está disponível na capital, até o dia 28 de novembro, a Feira das Flores de Holambra. A mostra está localizada na área de serviços do Salvador Shopping, piso G1. No local os consumidores podem encontrar uma diversidade de espécies.

Neste ambiente os consumidores podem adquirir a opção escolhida através dos produtores, onde há um diferencial no preço em relação ao praticado no mercado. Entre as flores estão orquídeas, bonsais, suculentas, cactáceas, frutíferas e roseiras. Além das plantas, o cliente irá receber recomendações sobre como cuidá-las ao ponto de manter a saúde das mesmas. No local também há um responsável das Flores de Holambra para orientar sobre o cultivo das flores.

A feira fica disponível diariamente, sendo das 9h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h, aos domingos.

