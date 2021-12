Feira reúne estratégias de combate ao Aedes aegypti

A escola técnica e superior Senai-Cimatec abriga, até esta quinta-feira, 10, a 1ª Feira de Soluções Para a Saúde. O evento, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), discute formas de prevenção, combate e tratamento para as consequências das doenças dengue, chikungunya e zika.

Simultâneo à feira de saúde, acontece o Seminário Internacional ZiKa, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Com o objetivo de auxiliar os pais no desenvolvimento intelectual e motor de filhos com microcefalia, a psicóloga Flávia Oliveira criou brinquedos, capazes de estimular o movimento das crianças. O resultado, que recebeu o nome de 'Coleção Caixa e Bacia' está exposto na feira.

"São objetos baratos, compostos, sobretudo, por material reciclado como caixa de papelão, barbantes e tampinhas de refrigerante", diz a responsável pela criação.

A pequena Júlia Victória, um ano e sete meses, brincava no local sob a orientação da fisioterapeuta Mirian Calheiros. "Aqui, a criança pode estimular a postura ereta e o movimento das mãos", explicou a profissional de saúde, enquanto brincava com Victória.

Mãe da garotinha, Niviane Pereira gostou da coleção. "É tão prático e barato, que dá até para fazer em casa", afirma.

Foi a fim de oferecer esta praticidade ao tratamento da microcefalia em bebês, que Flávia ajudou a desenvolver os brinquedos.

"A maioria das pessoas com a doença vive em cidades do interior, que não oferecem hospitais capacitados. Por isso, elas precisam viajar para fazer o tratamento. Esses brinquedos evitam os longos deslocamentos", explica.

Além da Coleção Baixa e Bacia, mecanismos de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika são foco do evento.

Coordenadora de suporte clínico da empresa Oxitec, Cecília Kosmamm desenvolveu formas de controle biológico do inseto, criando um animal mutante chamado comercialmente de Aedes do bem. "Fazemos a mutação genética em que a prole do mosquito morre ainda no período aquático", explica.

A pesquisadora ainda acredita que essa estratégia é benéfica ao meio ambiente, comparada à fumaça contendo veneno. "Nossa proposta só ataca a população de mosquito, enquanto o fumacê agride outros animais", defende a coordenadora Cecília.

Programação

Com a expectativa de receber 800 pessoas por dia, o evento ainda contará, na quinta, no auditório do Senai/Cimatec, com discussões sobre diagnósticos de doenças causadas pelo Aedes aegypti, redes de apoio e proteção social à crianças com microcefalia e estratégias para o controle e combate ao mosquito.

Diálogos sobre o uso de inteligência artificial em saúde pública e palestras sobre inovações em medicamentos que tratam bebês com microcefalia serão temas de diálogos no auditório do Cimatec.

A Feira de Soluções para a Saúde é aberta ao público. A inscrição pode ser feita no site do evento ou no local.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

