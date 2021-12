Feira promove troca de brinquedos neste domingo

Será montada, neste domingo, 15, uma feira de troca de brinquedos para animar a criançada de Salvador. O evento acontecerá no Colégio Antônio Vieira, no bairro Garcia, das 9h30 às 13h, nos quiosques montados próximos às salas do 1º ano EF, no Vieirinha (prédio da Educação Infantil).

Para participar, basta levar brinquedos que estejam em boas condições de uso, além de uma esteira ou toalha para arrumar o espaço nos quiosques oferecidos pelo colégio.

A ideia é que as trocas sejam feitas pelo interesse no objeto e não pelo valor financeiro que ele representa. A feira integra a programação especial de aniversário de 104 anos do Colégio Antônio Vieira.

