Feira promove troca de brinquedos e livros

"É preciso desmistificar a ideia de que o volume de brinquedos qualifica a brincadeira". A afirmação é da publicitária Mariana Sá, que há três anos participa da organização da Feira de Troca de Brinquedos e Livros, que acontece neste sábado, 3, na Praça Flora, no bairro da Pituba, das 9 às 11 horas.

A iniciativa é uma proposta de mobilização social convocada pelo Instituto Alana, por meio do projeto Criança e Consumo, que tem levado pais a refletirem sobre o consumismo infantil.

A feira acontece desde 2012, sempre nos meses de maio e outubro, períodos simbólicos para a criançada. Em maio, por ser celebrado, no dia 30, o Dia Mundial do Brincar. O mês de maio é dedicado à comemoração da brincadeira e à valorização do brincar em mais de 30 países. Já em outubro, pelo incremento às vendas de brinquedos infantis, devido às comemorações pelo Dia das Crianças, no dia 12.

Segundo a organização do evento, a feira tem como proposta promover tempo e espaço para que crianças e pais vivenciem o verdadeiro sentido do "brincar", sempre com a ressalva de que a brincadeira vai além da aquisição de brinquedos.

Trocas

"A feira também convida o adulto a experienciar o desapego das coisas materiais, muitas vezes mais valorizadas pelos pais que pelas própria crianças", diz Mariana. Sendo assim, o evento não só convida os pais à reflexão sobre o tema, mas cria formas de aproximação entre pais e filhos.

"Apesar da presença dos colaboradores, a proposta da feira é garantir que as crianças fiquem junto dos pais. Por isso, não há babás por perto. Nós queremos é que os pais interajam com os seus filhos", explica Mariana. Para participar da feira, as pessoas têm apenas que levar livros ou brinquedos em boas condições e na quantidade que desejarem para promover as trocas.

Os produtos que não forem trocados na feira podem ser, por opção dos pais - doados à organização da feira, que encaminhará as doações ao Hospital Martagão Gesteira e à organização Doutores da Alma.

Nesta edição, o evento conta com o apoio do Movimento Infância Livre de Consumismo (Milc), Feiticeiras da Festa, Eureka Brincantes, Movimento Presença, Canastra Real e Escola Bike Anjo.

Facebook

Na página do movimento no Facebook (Feira de Troca de Brinquedos - Salvador) são encontradas dicas de como os pais podem ter um dia divertido com os filhos. Uma delas se refere à forma como a própria feira é realizada e sobre como seguir as regras na troca de brinquedos e livros no evento.

A recomendação dos organizadores é que os pais levem água e lanche para os filhos, já que no local não haverá estrutura para a comercialização de alimentos.

adblock ativo