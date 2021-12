Feira promove adoção de cães e gatos

A Feira de Adoção de Filhotes (cães e gatos) do Abrigo São Francisco será realizada nesta segunda-feira, 18, na praça Ana Lúcia Magalhães, no final de linha da Pituba / Itaigara. A mostra acontece a partir das 9h e segue até as 13h. Os candidatos à adoção devem comparecer munidos de documentos (Carteira de Identidade e CPF), além de comprovante de residência. É necessário pagar taxa de R$ 50 em prol de ajuda ao abrigo - que atualmente assiste cerca de 400 animais -, passar por entrevista com voluntários e ter amor aos animais. Estarão à venda, no espaço, quitutes do CatCafé e artigos pet shop para embelezar os peludos. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA- seção Bahia).

