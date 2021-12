Feira presta serviços de saúde no bairro do Pau da Lima

A XI Feira de Saúde e Ação Social movimentou o bairro de Pau da Lima na manhã deste sábado, 11. Organizada pela Associação de Moradores de Pau da Lima (Ampli), a ação disponibilizou serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação, avaliação nutricional, corte de cabelo, Balcão de Justiça e Cidadania, dentre outros.

Uelinton Nascimento, presidente da Ampli, destacou a importância da feira. "Há 11 anos realizamos essa feira. Cerca de mil pessoas já foram beneficiadas pelo projeto. É uma oportunidade de realizar vários serviços em um só lugar e sem fila", disse Nascimento.

Na ala de vacinação, Danilda Menezes - técnica de enfermagem e funcionária do Distrito Sanitário do bairro -, valorizou a iniciativa da Ampli. "É um trabalho de suma importância. Estamos imunizando pessoas contra a Hepatite B, DT, Febre Amarela e Tríplice Viral. Trouxemos 50 doses de cada".

Posto Fechado

A aposentada Irene dos Santos, 63 anos, que foi acompanhada de sua neta, disse que conseguiu fazer em um dia o que não fez em um ano.

"O posto médico do bairro está fechado há um ano. Hoje, passei por todos os estandes e agora é a vez de minha netinha se consultar com a dentista", comemora Irene.

Moradora do bairro há 33 anos, Maria Clarete dos Santos, 53, disse que foi em todas as edições da feira e também criticou o fechamento do posto médico do bairro.

"Pense num lugar onde você é bem tratado e não existe fila? Esse lugar é aqui! Não temos acesso a esses serviços no bairro há um ano desde que o posto médico fechou as portas. Iniciativas iguais a essa deveriam acontecer o ano inteiro", elogiou Clarete.

