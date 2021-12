Feira Pet será realizada no Salvador Norte Shopping

Um feira que reúne produtos e cuidados para animais será realizada em Salvador, nos próximos dias 21 e 22 de maio, das 16h às 20h, no Salvador Norte Shopping. O evento, que recebe o nome " Lá Fora Per Park", vai contar com serviços de pet shop, clínicas, desfiles, feira de adoção, apresentação de adestradores e pet place, com piscina de bolinhas. Ao todo, são esperados cerca de 9.000 visitanres e 4.000 pets.

Para ter acesso ao pet place, espaço onde haverá brincadeiras e piscinas de bola, o responsável pelo animal terá que pagar R$ 8 para permanecer cerca de 15 minutos, de acordo com ordem de chegada e preenchimento de ficha de cadastro.

A organização do evento orienta que todos os animais devem estar devidamente vacinados, além de ser obrigatório o uso de coleiras guia durante toda e permanência do pet no evento.

