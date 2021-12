Feira leva serviços gratuitos de saúde a moradores de rua

Pessoas em situação de rua da região da Cidade Baixa recebem, das 9 às 12 horas desta terça-feira, 9, a Feira de Saúde e Cidadania nos Mares. Serão desenvolvidas intervenções de saúde e cidadania.

“O forte do trabalho é encurtar a distância entre as pessoas em contextos de vulnerabilidade e os equipamentos que estão no entorno para atendê-las”, explicou a coordenadora do programa Corra pro Abraço, Trícia Calmon, que integra a rede de atenção e cuidado que atende pessoas em contexto de vulnerabilidade no território.

Segundo Emanuelle Silva, diretora de prevenção e redução de riscos e danos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHDS), a ação conjunta é necessária também para o fortalecimento da rede de atenção e cuidado que conta com serviços de saúde, assistência, justiça, entre outros. “Os trabalhos realizados pelos serviços envolvidos na feira são fundamentais para a promoção de direitos das pessoas em contexto de rua”.

Oportunidades

Dentre os serviços estão: vacinação; baciloscopia; escovação; consultas médicas; encaminhamento para exames preventivos; encaminhamento para consulta odontológica; palestras socioeducativas sobre infecções sexualmente transmissíveis – ISTs/Aids e tuberculose; apresentações artístico-culturais, como rodas de capoeira; oferta de insumos como água, preservativos, lubrificantes; e encaminhamentos para emissão de documentos como certidão de nascimento, RG (carteira de identidade) e reservista.

A rede é formada pelo programa Corra pro Abraço, da SJDHDS, Consultório na Rua, Serviço de Assistência Especializada Marymar Novais – SAE-CTA e demais unidades de saúde do Distrito de Itapagipe, Obras Sociais Irmã Dulce e Projeto Axé.

