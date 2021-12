Feira gratuita qualifica profissionais do setor automotivo

Os profissionais do setor automotivo podem participar de capacitações profisionais a partir desta terça-feira, 6, na 1ª Feira do Conhecimento Técnico, que acontece no edifício da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, na Rua Carlos Gomes (Aflitos). Serão oferecidas cerca de 450 capacitações, através de cursos técnicos, nas quais os trabalhadores receberão treinamento dos próprios fabricantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.feiramt.com.br.

Cinco fabricantes da área automotiva chegam à capital baiana para ministrar os cursos. Para linha leve estão a TRW, à frente da aula de Sistema de Freios, e a Luk, que ministra o curso de Embreagens. Na linha de acessórios, a Pósitron explica sobre Instalação de Alarmes para Motocicletas. Para Linha Pesada, a Cummins ministra curso sobre Motores Remanufaturados ReCon e a Knorr, sobre Sistema de Freios.

