Feira em shopping de Salvador reúne diversidade de flores

Até o próximo dia 24, uma nova edição da Feira das Flores de Holambra está aberta ao público no Shopping Barra, localizado na Av. Centenário, em Salvdor, com uma diversidade de espécies de flores e outras plantas.

São opções como orquídeas, bonsais, suculentas, cactáceas, frutíferas, roseiras, entre outras, trazidas diretamente do produtor. A feira está localizada no piso L1-Sul do shopping e conta com preços abaixo do valor do mercado.

"Tem plantas e flores variadas que, geralmente, não são encontradas em Salvador e os preços são bastante acessíveis", disse um dos organizadores da exposição, José Alexandre Afonso.

A médica Camila Santana, de 30 anos, visitou a feira e, de acordo com ela, "está sendo uma ótima oportunidade levar essas plantas e flores para casa. Isso proporciona bem-estar à saúde física e psíquica, além de contribuir com o meio ambiente", disse Camila.

Todas as plantas disponíveis trazem recomendações sobre a incidência de luz e orientações sobre a rega para orientar o público a respeito dos cuidados necessários. Além disso, há um responsável das Flores de Holambra disponível para tirar dúvidas sobre o cultivo.

"As plantas são trazidas de São Paulo com um cuidado adequado e sempre selecionamos as melhores para atender o consumidor", disse Cleiton Araújo, vendedor de Holambra/SP, que é uma cidade que se destaca como a maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina.

A Feira das Flores de Holambra fica aberta de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. A ação é realizada pela Flores de Holambra, em parceria com o shopping.

