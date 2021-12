'Feira em Prol da Mulher' realiza palestras e exames gratuitos em Cajazeiras

A primeira 'Feira em Prol da Mulher' traz palestras e exames médicos gratuitos para mulheres, neste sábado, 30, das 12h30 às 16h, no Shopping Cajazeiras, em Salvador.

Comemorando o mês da mulher, o contar com uma série de palestras com especialistas, exames, massoterapia e um bate-papo com influenciadoras digitais sobre questões ligadas à mulher.

Entre os temas abordados nas palestras, estão: lúpus (que afeta, sobretudo, mulheres), artrose nos joelhos, gravidez saudável, primeiros socorros, como a fisioterapia pode ajudar na reabilitação de várias doenças, dores crônicas e seus tratamentos, autoestima, respeito e desafios da nova mulher.

Os exames serão realizados no mesmo horário das palestras.

Programação

12:25h - Mensagem de abertura e boas vindas aos participantes

12:30h – Palestra: Gravidez saudável - Do primeiro mês ao parto

Palestrante: Dr. Livius Ribas – Obstetra

12:55h – Palestra: Artrose nos joelhos – Como ter boa qualidade de vida

Palestrante: Dr. Gustavo Azi – Ortopedista

13:25h – Palestra: Lúpus - Sintomas e tratamento

Palestrante: Dra. Ana Luisa Pedreira – Reumatologista

13:50h – Palestra: Dores crônicas e seus tratamentos

Palestrante: Dr. Benito Majeski – Médico da dor

14:15h - Palestra: Como a fisioterapia pode ajudar na reabilitação de várias doenças

Palestrante: Paulo Sergio Cardoso – Fisioterapeuta

14:40h – Palestra: Autoestima, respeito e desafios da nova mulher

Palestrante: Kátia Zita - Terapeuta

15:05h - Bate-papo com as influenciadoras digitais Paloma do @palomabarbiezinha, Dilmara do @dilmara_silva, Naiara do @oxenai e Aurea do @semiseria.

16:00h - Encerramento das atividades

