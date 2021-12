Feira de troca de brinquedos valoriza a infância livre

Acontece no sábado, 21, a sétima edição da Feira de Troca de Brinquedos e Livros, a partir das 9h na Praça Flora, no bairro da Pituba, em Salvador. A feira faz parte da programação da Semana Mundial do Brincar.

O objetivo da Semana é propor uma reflexão sobre a necessidade do tempo para brincar livre, em oposição ao consumismo e à publicidade voltada ao público infantil. Já que atualmente a tecnologia substituiu um pouco a diversão fora de casa pelos jogos nos smartphones ou tablets.

O evento ainda busca que por meio das trocas e brincadeiras mostrar a importância do desapego aos bens materiais, e dá a chance de experimentação de novas brincadeiras em espaços abertos.

Com o lema "trocar é mais divertido que comprar" a organização do evento pede que os livros e brinquedos levados estejam em bom estado e que não haja interferência de adultos na negociação entre as crianças, sem jamais mencionar o valor monetário, uma vez que o que importa é o valor lúdico e o potencial de uso do "novo" brinquedo, e não o seu custo no mercado.



Nesta edição, além das trocas, das brincadeiras promovidas pela Eureka Brincantes e da oficina de bonecos de pano do Movimento Presença, os participantes irão trazer como novidades: a Dança Materna para mães, pais e bebês fortalecerem os vínculos numa aula livre que começa às 09h30; a TV Nutrilla, demonstrará por meio da ludicidade a importância de uma alimentação saudável para as crianças; uma ação do Se Plante que envolverá as crianças no plantio de mudas na praça enfocando o afeto pela natureza; e algumas surpresas que estão sendo carinhosamente preparadas pelos voluntários.

Mais informações no facebook da feira.

