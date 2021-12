Feira de troca de brinquedos e livres é opção de lazer

Neste sábado, 25, os pais têm uma boa oportunidade de ensinar o desapego aos bens materiais. Essa lição será apreendida na "Feira de Troca de Brinquedos", que acontece das 14 às 18 horas, no Palacete das Artas, na Rua da Graça, nº 285. Durante o evento, as crianças também poderão trocar livros infantis.

O evento faz parte do Movimento Infância Livre de Consumismo. Essa é a segunda edição da feira, a primeira aconteceu no ano passado no Parque da Cidade e teve a participação de mais de 200 crianças.

Além da troca de brinquedos e livros, as crianças também vão se divertir com contação de história, oficina de musicalização e pintura coletiva em tela gigante.

