Feira de serviços atende no Subúrbio ferroviário

Atendimento odontológico, ginecológico, retirada da carteira de identidade (RG) e cuidados com a beleza são alguns serviços prestados, na segunda edição da feira Mãe, Mulher Guerreira, realizada neste sábado, 7, em Nova Brasília de Valéria (antiga Fazenda Coutos III), Campo Mirandão, no Subúrbio ferroviário de Salvador.

A primeira-dama do estado da Bahia, Aline Peixoto, esteve presente e acompanhou os atendimentos. "A nossa intenção é valorizar as mulheres, sobretudo, as mães", afirmou.

Além de serviços, a feira contou com programação artística, sorteios de brindes e distribuição de flores para as mulheres do bairro.

Atendimento

A comunidade do Subúrbio ferroviário marcou presença no evento.

A operadora de telemarketing Joice Alves, 21 anos, além de buscar serviço na área ginecológica, aproveitou o momento para fazer massoterapia no espaço da Fundação José Silveira.

"É primeira vez que participo e vejo que a iniciativa é importante para a comunidade", completou a gestante de sete meses.

