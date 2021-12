Feira de rua voltada para o mundo pet termina neste domingo

Na tarde do sábado, 17, centenas de animais participaram da Bem PET, primeira feira de rua voltada para o mundo Pet, em Salvador. O evento, realizado na Praça Loteamento Aquarius, na Pituba, em Salvador, contou com lançamento de produtos, gastronomia, música, adoções e creche para animais, além de palestras com especialistas do mundo Pet. Neste domingo, 18, no último dia do evento, a feira será realizada das 9h às 19h.

Segundo Dijara de Jesus Santos, uma das organizadoras da Bem PET , a ideia é promover integração e compartilhamento de espaço entre cães, gatos e os seus tutores. “O animal faz parte da família. Hoje [ontem], estamos promovendo a adoção de animais deficientes, sabemos que muitas pessoas ainda têm receio. Também estamos realizando vacinas. Esse é um espaço para socializar”, disse.

Vendas

Os preços dos acessórios vendidos na feira variam de R$ 5 a R$ 80. É possível encontrar roupas, pingentes, perfumes, lacinhos e outros. O desfile de cães realizado no local também é um dos destaques da feira.

“O espaço é muito bom. A possibilidade de compartilhar histórias e dicas é bem interessante. Espero mais eventos como esse”, comentou Fábio Santos, 25.

Cerca de 40 animais deficientes estavam no local para serem adotados. A pequena Maria Luisa, 7 anos, já possui 11 gatos, o cachorro com deficiência visual que ela adotou ontem aumentou a lista. “Ela e o pai adoram animais. Eu também gosto, mas eles são realmente os mais empolgados. Não dá para resistir.”, disse a mãe Cláudia Soares.

* Sob supervisão da jornalista Fabiana Mascarenhas

