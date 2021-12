Feira de gastronomia é inaugurada na Pituba

Gastronomia, música e moda para adultos e atividades para crianças compõem o conjunto de atrativos da mais nova feira gastronômica de Salvador, inaugurada neste sábado, 6, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Neste domingo e na segunda a feira funciona de 9h às 18h.



O projeto Boa Praça segue a linha de feiras como a B.I.G. Chefs R.U.A. e A Feira, que tem o objetivo de ocupar os espaços públicos das cidades com eventos culturais. Mais de 16 estandes de restaurantes como o El Caballito, Doc Casual Dinning, Paraíso Tropical e Amadinho oferecem criações de chefs por preços entre R$ 5 a R$ 20.



As criações de estilistas baianos estão presentes em mais de 18 estandes.



A designer Manuela Janzen já conhecia o conceito das feiras gastronômicas de moda nas ruas de Salvador e outras capitais e aprovou o formato do Boa Praça. "O conceito é legal, as marcas são boas. É um bom passeio para o final de semana". A advogada Valéria Torres elogiou o espaço escolhido e a organização.



Apesar da organização em geral, o evento estava marcada para as 11h de ontem, mas por volta das 12h alguns estandes ainda não estavam servindo os pratos. Frequentadores chegaram a desistir de almoçar no local.



Enquanto os pais e mães fazem compras e passeiam pelo espaço, as crianças também têm a sua opção de entretenimento com o parque infantil do Tio Paulinho, que conta com monitores para brincadeiras.



As amigas Edilene Neves e Aline Monteiro trouxeram os filhos de 5 e 7 anos para aproveitar o opção de lazer. "Acho que começou tarde, mas gostei porque amplia as opções principalmente para quem tem crianças", afirma Aline Monteiro.



Produção



Segundo a idealizadora e produtora do Boa Praça, Lara Kértesz, a população de Salvador está aberta a eventos deste tipo. "Há uma mudança no comportamento das pessoas. Elas querem ocupar as praças e as ruas. A proposta do evento é garantir infraestrutura para isso acontecer".



A palavra chave dos organizadores para diferenciar o Boa Praça é a curadoria dos chefs e estilistas participantes. Segundo o chef Caco Marinho, do Doc e El Cabalito, o evento visa reunir os melhores chefs da cidade. "Há um número limitado de estandes e há seleção de expositores. A nossa ideia é fazer a boa associação de marcas".



A aposta dos produtores é alta. Para cada edição, serão investidos cerca de R$ 80 mil, segundo Cássio Franco, um dos organizadores. O projeto tem apoio da prefeitura e entre os patrocinadores um dos maiores shopping centers da cidade.



O Boa Praça está programado para ser quinzenal. As próximas edições serão nos dias 20 a 21 de dezembro.

