Feira de fogos será aberta em Salvador no final de semana

Um dos símbolos dos festejos juninos - além das comidas típicas, quadrilhas e o forró - são os fogos de artifício. A feira para a venda dos artigos que foi montada na avenida Paralela aguarda a liberação dos órgãos competentes e deve começar a funcionar no próximo fim de semana.

Os comerciantes da feira, que é montada todo ano entre os dias 5 e 10 de junho, aguardam pelo processo de certificação realizado pelo Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas do Corpo de Bombeiros. "Está sendo analisado o projeto de segurança contra incêndio e pânico, depois vai haver a vistoria para liberação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)", disse o capitão Grimaldi.

A previsão é que, se estiver tudo conforme a lei exige, até sexta-feira o espaço será liberado para funcionar. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), o processo para emissão da licença foi iniciado em abril, mas falta o laudo da polícia técnica e o AVCB.

Felipe Santos, presidente da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifício (Acomfart), informa que a vistoria da Polícia Técnica já foi feita. Ele explica por que, faltando menos de 20 dias para o São João, a feira ainda não está funcionando.

"O registro da feira está demorando mais, em relação ao ano passado, pois, além da autorização do Corpo de Bombeiros, o terreno é alugado e um parque estava funcionando no local, tínhamos que esperar desocupar", justificou.

Dentre as condições de segurança que são exigidas estão as que os fogos devem conter embalagem vedada, com data de validade e instruções de uso e manejo, além de estar armazenados em locais apropriados. Os estabelecimentos também precisam ter extintores de incêndio.

Mercadorias

Os produtos mais procurados pela clientela são os fogos para o público infantil, tais como traques de bater e de riscar, que custam em média R$ 1, a caixa, além de velinhas e estrelinhas.

Em virtude da crise econômica nacional, a expectativa para este ano, segundo o comerciante Josué Almeida, é vender o mesmo do ano passado. "Para isso, vamos manter o mesmo preço praticado em 2015", disse.

Após a licença ser liberada, a feira vai funcionar todos os dias da semana, das 8h às 22h. Cada barraca terá cerca de 15 pessoas trabalhando para atender os clientes. "A novidade este ano é a chuvinha indoor sem fumaça e que não queima, para crianças", antecipou Felipe Santos.

