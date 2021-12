Feira de empreendimento chega a Salvador com novidades para o mercado

Para quem tem interesse em abrir seu próprio negócio, a "32ª Franchising – Feira Feira Nacional de Franquias", estará em Salvador pela quarta vez, entre os dias dias 09 a 11 de novembro, no Shopping Bela Vista. Serão contabilizados 60 estandes, com mais de 130 marcas franqueadoras de praticamente todos os segmentos do mercado.

Quem for ao local irá encontrará maneiras de investimentos lucrativos, com participação de consultores e diretores nas áreas de cosméticos, perfumaria, vestuário, alimentação, telefonia, beleza e estética, informática, idiomas, bijuterias, óticas, lazer e esporte, imóveis, turismo, serviços, calçados e acessórios, bebidas, cursos, limpeza e manutenção, fotografia, comunicação visual, livrarias, presentes, cafeterias, sorveterias e serviços automotivos dentre outros.

O Banco do Nordeste, patrocinador oficial do evento, estará presente oferecendo linhas de crédito aos interessados.

