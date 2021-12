Feira de carros antigos é uma das atrações no Parque da Cidade

O Parque da Cidade reúne neste fim de semana uma programação de exposição, artesanato e esportes.

Neste sábado, acontece uma exposição de carros antigos do Veteran Car Club, que toma conta do estacionamento do parque. Fusca, Maverick, Opala e Itamaraty são alguns dos modelos que estarão à mostra, entre os mais de 100 veículos que serão expostos até as 17h.

Até este domingo, expositores, artistas e artesãos irão proporcionar um colorido diferente no stand da Feira de Talentos e Artesãos da Bahia. A iniciativa acontece na Alamedas dos Ipês, das 8h às 17h.

Competição

A adrenalina também vai tomar conta do parque com o 2º Campeonato Baiano de Slackline. A prática esportiva acontece durante todo o fim de semana.

Confira a programação

Sábado:

8h às 17h - Feira de Talentos e Artesãos da Bahia (Alamedas dos Ipês)

10h às 17h - Exposição de Carros Antigos (Estacionamento)

2º Campeonato Baiano de Slackline

Domingo:

8h às 17h - Feira de Talentos e Artesãos da Bahia (Alamedas dos Ipês)

2º Campeonato Baiano de Slackline

