Feira de Artesanato e Culinária acontece até sexta no CAB

O Instituto de Artesanato Visconde de Mauá promove, até esta sexta-feira, 9, das 8h às 16h, a Feira de Artesanato e Culinária. O evento acontece no estacionamento da plataforma do Centro Administrativo da Bahia (CAB) que sedia as Secretarias da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e de Saúde do Estado.

O público terá acesso a barracas de comidas típicas como sarapatel, carne do sol, escondidinho, feijoada, acarajé, beijus, além de pastéis, bolos, tortas, comidas naturais, entre outras.

Nos estandes de artesanato, é possível encontrar peças produzidas por artesãos da capital em crochê, além de tecelagem, cerâmicas, almofadas, esculturas, bolsas e bijuterias. Os expositores aceitam cartões de crédito e débito.

