Feira de artefatos juninos prepara-se para vendas

"Já entregamos toda a documentação na Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), falta apenas o secretário assinar e, amanhã, (sábado) funcionaremos", disse no final da tarde desta sexta-feira, 10, o presidente da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifício (Acomfart), Felipe Santos. Ele garantiu que neste sábado, 11, a feira de fogos de artifício funcionará, normalmente, embora a Sucom não tenha liberado ainda.

Segundo a Sucom, a documentação exigida para a certificação que estava pendente - que compreende o laudo da polícia técnica e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - foi entregue às 16h, na sede do órgão. Logo, a licença só deve sair na segunda-feira. Caso a feira funcione e seja feita fiscalização no local, o órgão adverte que os comerciantes podem vir a ser notificados e terão que apresentar documentação.

Como a feira montada na avenida Paralela ainda não estava aberta, quem procurou fogos de artifício na capital baiana até esta sexta teve dificuldade. A administradora Jaqueline Oliveira, 37, foi uma das que tentou adquirir o produto.

"Tinha que comprar para uma festa que vai acontecer domingo, mas ficarei sem, pois moro no bairro Cidade Jardim e é muito distante para voltar aqui depois".

Um dos comerciantes da feira, sob anonimato, disse que eles não estão tendo prejuízos porque, neste início de mês, a procura ainda não é tão grande. Ele avisa que abrirão neste fim de semana, pois a procura deve aumentar com a proximidade das festas juninas.

Lauro de Freitas

Uma opção é comprar em Lauro de Freitas em duas barracas disponíveis na estrada do Coco, localizadas próximo do Hospital Aeroporto, e que já estão liberadas pela Prefeitura da cidade para comercializar os produtos. A comerciante de uma das barracas, Estelita Prazeres, 54, afirmou que as vendas ainda estão fracas. "Só aumenta depois do dia 18. As pessoas deixam para comprar de última hora".

Dentre as novidades oferecidas nas duas feiras para as crianças estão as caixas de traque que vêm com brinquedo de brinde (bonecos e quebra-cabeça) e a chuvinha a indoor sem fumaça, que não queima.

Os traques de bater e riscar são vendidos a R$ 1, e as estrelinhas e chuvinhas também são bem vendidas. A feira na avenida Paralela vai funcionar todos os dias da semana, das 8h às 22h. Os produtos infantis são os mais procurados todo ano.

adblock ativo