Feira de adoção de cães e gatos acontece no próximo sábado

Quem deseja adotar um animal de estimação terá a oportunidade de encontrá-lo na feira de adoção de cães e gatos no próximo sábado, 30, na loja GBarbosa Iguatemi, das 10h às 14h.

"Resolvemos repetir a feira no GBarbosa porque a última foi um sucesso. Todos os animais expostos na feira foram adotados por quem desejava mesmo ter um animal de estimação em casa e procurava dar atenção, carinho e cuidados. Nós temos um trabalho criterioso de seleção para oferecermos animais saudáveis e bonitos. Sabendo disto, muitas pessoas continuavam interessadas e resolvemos repetir a feira no mesmo local", afirmou Constança Costa, dona de um sítio com mais de 130 animais e associada à Federação Baiana de Proteção aos Animais.

A feira é promovida pelo GBarbosa, Sítio Doce Lar, Rações Faro e Sabor & Vida. Todos os animais oferecidos estão vacinados, vermifugados e, no caso dos já adultos, castrados. Para levar o bichinho para casa, basta apresentar cópias da identidade e do comprovante de residência e pagar uma taxa no valor de R$ 30.

