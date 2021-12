Feira de Adoção de Animais é atração do Dia das Crianças

O fim de semana que se comemora o Dia das Crianças terá na programação a realização da terceira edição da Feira de Adoção de Animais. Os bichinhos ficarão em exposição neste sábado e domingo, 11 e 12, no estacionamento externo do Piso L1, do Salvador Shopping, com visitação gratuita.

O evento, realizado pelo centro de compras em parceria com a União de Proteção Animal em Salvador (UPAS) e a loja Planeta Animal, contará com filhotes de cães e gatos e também cachorros adultos.

Para quem quer adotar um bichinho de estimação é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, além de contribuir com uma taxa de R$ 40 que será revertida para a UPAS.

Os animaizinhos adotados já receberão uma vacina contra doenças e a primeira consulta, ambas fornecidas gratuitamente pela loja Planeta Animal.

