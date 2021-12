Feira de adoção de animais continua neste final de semana

A feira de adoção de animais, que começou no último final de semana, continua neste sábado, 25, e no domingo, 26, das 10h até as 15h, na loja Mundo Pet, no bairro do Rio Vermelho, localizada na Av. Juracy Magalhães, em Salvador.

A adoção envolve diversos filhotes de cães e gatos para serem adotados. Os interessados devem comparecer portando CPF e comprovante de residência, além de pagar uma taxa de R$ 100 para cobrir os gastos com vacinação, castração e vermifugação dos animais.

Serviço

O quê: Feira de adoção de animais

Quando: Sábado, 25, e domingo, 26, das 10h às 15h

Onde: Loja Mundo Pet, Av. Juracy Magalhães, 1160 - Rio Vermelho / de segunda a sábado, das 8h às 21h. Aos domingos, das 9h às 18h / Telefone: 71 3443-0303 / site: https://www.mundopetbrasil.com

Valor: R$ 100,00 – referente à taxa de adoção (valor simbólico para cobrir a castração e despesas veterinárias)

