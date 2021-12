Feira de adoção de animais acontece na Paralela

Aqueles que adoram animais podem conferir neste sábado, 19, em Salvador, a Feira de Adoção de Animais. O evento está sendo realizado no estacionamento da loja Ferreira Costa, na avenida Paralela, até as 13h.

A feira que é uma ação conjunta do home center, com a Mon Petit Pet Shop e a Associação Brasileira Protetora de Animas Seção Bahia (ABPA), tem o objetivo de levar animais que são resgatados nas ruas, algumas vítimas de maus tratos e entrega-los a uma nova família, que irá cuidar melhor deles.

Segundo a organização do evento, todos os animais que estarão disponíveis para a adoção estão devidamente vacinados, vermifugados e alguns já estão castrados.

Ainda de acordo com a organização, para adotar estes animais, é necessário passar por uma pequena entrevista, ter mais de 18 anos e apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e pagar uma taxa de R$ 60. Este dinheiro será utilizado para ajudar os animais que vivem no Abrigo São Francisco, localizado no bairro de Paripe.

Ajuda

A organização também estará recebendo doações de toalhas, roupas, ração e material de limpeza, tudo para ajudar os animais. Além disso, uma tenda será montada no local, para vender alguns objetos com a temática pet.

adblock ativo