Feira da Primavera começa nesta terça-feira no Campo Grande

A Praça Dois de Julho (Campo Grande) abriga mais uma edição da Feira da Primavera nesta terça-feira, 21. Até o próximo domingo, 26, sempre das 9h às 21h, o evento promove exposição e comercialização de flores e plantas ornamentais, produtos orgânicos, artesanato e projetos paisagísticos, tudo com entrada franca.

Promovida pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp), a iniciativa traz mostras educativas, oferece orientações sobre plantio, jardinagem e medicina fitoterápica, além de apresentar trabalhos realizados a partir da reciclagem de materiais.

O objetivo é diversificar os produtos comercializados, oferecer opções de lazer aos frequentadores e utilizar o espaço para conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Além da Sesp, a Feira da Primavera conta com o apoio da Secretaria Municipal de Reparação Social (Semur), que participa do evento incentivando a valorização da cultura afrodescendente, por meio do artesanato.

Maria do Carmo Oliveira esteve na feira na manhã desta terça e comprou uma muda de rosas vermelhas. "Pra mim, a primavera a estação mais bonita de todas. Eu gosto muito de plantas e estou tentando fazer um jardim, apesar de as formigas, no local onde moro, sempre estragarem o meu plantio. Mas não vou desistir", afimou.

