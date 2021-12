Feira da Cidade vai unir diversão e religiosidade no domingo

A Feira da Cidade, realizada pela Prefeitura de Salvador, terá um ingrediente diferente neste domingo, 13, na Ponta de Humaitá. A festa de gastronomia, artesanato e música será acompanhada pela tradição das celebrações a Nossa Senhora de Monte Serrat, reverenciada no pequeno mosteiro beneditino ali instalado desde 1580. Após procissão e missa, às 15h, a banda Jammil e Uma Noites apresenta-se e lança o projeto "Vamos Ver o Pôr do Sol".



"Será uma chamada de atenção para uma festa que é muito importante, numa igreja que marca com muita força a comunidade. Gravamos aqui nosso DVD e nos tornamos amigos dos moradores", disse o vacalista da Jammil, Levi Lima.

"O Humaitá tem a mesma relevância histórica que Porto da Barra e Pelourinho. E, com o projeto da Feira da Cidade, realiza-se uma reconquista de nossas ruas pelos cidadãos, o que é comum na Europa", aponta o cantor.



Neste sábado, 12, as barracas de artesanato e gastronomia já atendem o público. "É muito importante ver essa movimentação. Essa parte da cidade não pode ser esquecida", disse a professora Jacira Freire, 42, moradora da Federação.

Hoje a programação vai até as 21h. No domingo, será das 9h às 21h. Antes da Jammil, apresentam-se os DJs Roger'n Roll, da Borracharia, e Big Bross, filho da Cidade Baixa.

A banda Jammil deve continuar as apresentações também no mês de outubro na localidade, celebrando o mês das crianças - mas ainda não há data definida para a apresentação. A exemplo do que deve ocorrer na tarde de domingo, deve ser realizado um show intimista. Ao invés de um palco elevado, um tablado será utilizado para o show, deixando o público muito mais próximo dos músicos.

adblock ativo