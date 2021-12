Feira da Cidade tem formato de festival e acontece neste final de semana

Para festejar os 469 anos de Salvador, a Feira da Cidade será em formato de festival, com apresentação de mais de 30 artistas locais. O evento acontece neste final de semana, 24 e 25, das 11h às 20h, no canteiro central da Avenida Centenário, em Salvador.

Com o Projeto Rap Cultura, a Feira apresenta MC's, Batalha de Break e Patins. Dentre as apresentações, estão: o Tabuleiro Musiquim, Astralplane, Renata Bastos, Rafic Nasser, além de discotecagem com Ian Fraguas (Back in Bahia) Festa Bodega, e uma programação infantil com parque e contação de histórias.

