Feira da Cidade retorna à Barra no Dia dos Pais

A Feira da Cidade retornou ao bairro Barra com uma edição especial em comemoração ao Dia dos Pais. O evento começou neste sábado, 8, e vai até domingo, 9, das 9h às 18h, reunindo 80 barracas com segmentos como gastronomia, moda e música.

Para marcar a data festiva, haverá o passeio Ciclístico do Dia dos Pais saindo de Ondina, quando os mesmos poderão levar os seus filhos à Feira da Cidade pilotando bicicletas.

"Será uma pedalada familiar com toda a segurança necessária. Realizaremos sorteio de brindes para quem chegar até a Feira por meio de bicicletas" contou Carla Maciel, organizadora do evento.

Um ano

Segundo Carla, a Feira da cidade retornou à Barra para marcar um ano de início do projeto: "Começamos em agosto do ano passado com o B.I.G. Chefs de R.U.A e no mês seguinte a Feira da Cidade foi criada."

Mas, a comemoração oficial de 1 ano de Feira ocorrerá nos dias 19 e 20 de setembro em local a ser divulgado.

"Eu adorei que eles voltaram. Não tinha oportunidade de ir às edições em outros locais", comemorou Damaris Nascimento, moradora da Barra.

