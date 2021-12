Feira da Cidade movimenta a Ponta de Humaitá

Os moradores do Bonfim e regiões vizinhas desfrutaram um domingo repleto de atividades de lazer na Ponta de Humaitá, com mais uma edição da Feira da Cidade que ganhou um ar de quermesse com a procissão e missa de Nossa Senhora do Monte Serrat e show acústico do Jammil, aberto ao público.

A Ponta de Humaitá foi um das áreas mais votadas pelos frequentadores da Feira da Cidade, em enquete realizada por meio das redes sociais. A feira contou com a participação de cerca de 40 expositores nas áreas de gastronomia, artesanato, e contou ainda com apresentações musicais. As placas das "lojinhas" são quadro-negros, onde os nomes e ofertas são escritas em giz, criando um clima de feira popular.

Organizado pela produtora Agência Agosto e apoiado pela Prefeitura de Salvador, o evento já foi realizado em cerca de 12 bairros da cidade, explica Carla Maciel. A previsão é que cerca de 10 mil pessoas tenham passado pela feira que reúne dois tipo de empreendedores. "Nós temos o núcleo de memória afetiva, composta po expositores que oferecem produtos clássicos como vinil, camisetas, e até as famosas Batidas de Deolindo, e o núcleo de inovação, com novas propostas de mercadorias.

Um dos expositores mais assíduos é o Atelier Bombom, uma loja com sede na Graça, administrada por três irmãos. Um das proprietárias, Thais Pinheiro explica que a boutique gourmet existe há sete anos, produzindo doces de inspiração francesa. "O retorno na feira é muito bom e vamos continuar a participar", disse.

A produtora mantém 60 pessoas na produção direta e as feiras contam em geral com 90 estandes, e em cada espaço trabalha de duas a três pessoas.

"Os 72 dias de feira vão ser comemorados no próximo fim de semana em Jardim de Alah, onde vamos completar o primeiro ano de atividades que vão se intensificar no período de primavera-verão", diz Carla Maciel. Ela estima que o próximo evento deve ter um público de 100 mil pessoas.

Pôr-do-sol

Levi Lima, vocalista do Jammil, disse que o show acústico, que teve como cenário o festejado pôr-do-sol de Humaitá, aproveitou a procissão e missa de Nossa Senhora do Monte Serrat como manifestação cultural da região e estabeleceu uma parceira com a Feira da Cidade, cuja realização ajuda a revitalização de um local belíssimo, mas que precisa ser preservado, defendeu.

Para os fãs do Jammil a boa notícia é que o projeto do grupo vai acontecer mensalmente. "A iniciativa é nossa forma de devolver o carinho e cumplicidade criado os moradores da área na gravação do DVD "Jammil de Todas as Praias", que está sendo lançado agora. Vamos destacar assuntos como a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico local e da vida cultural desta região", explicou Levi Lima.

O restaurante do Clube de Regatas Itapagipe, em frente à Igreja de Monte Serrat, foi usado como camarim, e o cantor lembrou da importância do templo religioso, construído no século XVII e que precisa ser preservado. "A pesca com bomba que ainda é praticada nesta região, além de afetar o ecossistema, abala as estruturas das construções, incluindo casas centenárias", denunciou Levi.

