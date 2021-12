Feira da Cidade leva o público ao Jardim dos Namorados

Com mais de 90 expositores, a Feira da Cidade, evento itinerante que reúne gastronomia, moda e manufatura, voltou a ser realizada no Jardim dos Namorados, na Pituba. O evento, que acontece neste fim de semana, inclui também uma vasta programação musical para diferentes faixas etárias.

Neste sábado, 3, a atração musical principal é a banda Scambo, que fará show no final da tarde, caso a chuva não atrapalhe. O evento segue até as 20h.

Já no domingo, 4, a programação começará 10h, com a banda Playgrude, das cantoras e compositoras Marcela Bellas e Tais Nader. Também haverá leitura de livros infantis pelo projeto Contação de Histórias, além de oficinas de jardinagem, voltadas para crianças com mais de 3 anos, com integrantes do movimento Canteiro Coletivo.

A partir de 13h, será realizado o festival Minha Banda n'A Feira, que contempla grupos do cenário independente da música baiana.

Oportunidade

No evento, os microempreendedores individuais podem aumentar a visibilidade da marca, testar a aceitação dos produtos e analisar quais são os melhores pontos de venda. É o que conta o sócio da empresa Vai ter Bolo Artesanal João Saback.

"Além de todas essas coisas positivas, a feira convida a população a ocupar e usufruir do espaço público", disse. O evento é aberto ao público.

