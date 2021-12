Feira Criativa acontece neste fim de semana em Salvador

No próximo fim de semana, dias 12 e 13 de outubro, Salvador irá receber a 'Feira Criativa' no bairro do Comércio. O projeto realizado pela Prefeitura através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), terá a programação de sábado completamente voltada para as crianças. Já no domingo, os destaques vão para os grandes shows, ações de empoderamento feminino, consumo consciente, bem-estar e sustentabilidade. As ações serão completamente gratuitas e acontecem durante todo o dia.

A iniciativa acontece depois do sucesso da primeira edição da Feira Criativa realizada durante o Festival da Primavera, também no Comércio. Agora, o evento tomará toda a Praça da Inglaterra, inclusive com interdição na Av. Estados Unidos.

No sábado acontece o “Festival Criançada”, em comemoração ao Dia das Crianças. As famílias vão poder participar de muitas ações legais durante todo o dia. Uma das ações mais engajadas para acontecer é a feira de troca de brinquedos, que traz para os pais e crianças a ideia da redução do consumo e da reutilização. A troca é organizada por mães, pais, artistas, ativistas e educadores.

Além disso, os meninos e meninas poderão participar de uma aula de yoga infantil, de brincadeiras com animadores que levarão para o Comércio ludicidade e resgate a infância, piquenique, oficina de gastronomia saudável, pintura artística e cinema.

A Praça da Inglaterra, no Comércio, ainda vai contar com brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, jogos do interior e circuito de minibikes.

Para o domingo a Feira Criativa leva shows, ações de empoderamento, consumo consciente, bem-estar e sustentabilidade durante todo o dia. Um dos pontos fortes do dia será o lançamento do brechó park,um mercado de artigos de segunda mão, novos, originais, velharias e recicláveis vendidos em porta malas e bagageiro de automóvel. Cerca de 20 carros serão selecionados para participar da ação que acontece na Av. Estados Unidos.

Também serão oferecidos Yoga para adultos, uma feira orgânica, gastronomia, entre outros... Além disso, o público vai conferir uma apresentação de Dança Tribal Fusion, e do Samba de Partido Alto de Cida Martinez. Também terão shows da banda Vitrola Baiana, o arrocha universitário de Kartlove, o reggae do Diamba e o axé inconfundível do Denny.

