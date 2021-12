Feira atrai famílias para desfrutar lazer em praça da Pituba

O cenário soteropolitano ganhou, este ano, novos movimentos com uma proposta em comum: tirar as pessoas de casa e fazê-las ocupar as ruas. O mais recente, projeto Boa Praça, atraiu seis mil pessoas por dia à praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, no último fim de semana.



A estimativa é de Lara Kértesz, idealizadora e produtora do evento. "A primeira edição foi uma grata surpresa para nós. O objetivo foi alcançado. As famílias foram para as ruas e contaram com uma nova experiência", comemora.



Para o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, estes movimentos são reflexo da mudança de hábito da população baiana.



"Essa mudança começou com a realização de eventos na capital, como o Festival da Primavera, e com a requalificação de espaços públicos. De todos os efeitos de médio prazo das ações da prefeitura, talvez este seja o mais significativo", opina o gestor.



Para ele, a cidade passa a ser mais bem cuidada com a ocupação das pessoas. "Quanto mais o cidadão usa, melhor cuida. Até a segurança melhora, porque as ruas não estão mais desertas", diz.



Do ponto de vista do turismo, ele acredita que o movimento melhora e qualifica a experiência do visitante.



Boa Praça



O Boa Praça é inspirado nas feiras de rua de Nova Iorque, Estados Unidos e em feiras gastronômicas como a B.I.G. Chefs R.U.A. - realizada no Festival da Primavera, no Rio Vermelho.



O público tem acesso aos segmentos de moda, aos cuidados de Lara Kertész; gastronomia, sob responsabilidade do chef Caco Marinho; música, com o produtor e apresentador Andrezão Simões; e lazer infantil, com Tio Paulinho.



São 16 estandes de restaurantes como o El Caballito, Doc Casual Dinning, Paraíso Tropical, Zafferano, Amadinho, Quatro Chefs, Pereira, Nicolly Trankels, Café Feito a Grão e Sorvetes Dilleto. As criações dos chefs estão disponíveis por preços entre

R$ 5 e R$ 20.



As criações de estilistas baianos e acessórios de grifes como Candida Specht e Carol Oliwe estão presentes em 20 estandes.



Na última edição (de 6 a 8 deste mês) a produção musical ficou por conta das apresentações de Canela Fina, Júlia Tazzi (ex The Voice), Cinho da Mata, Capitão Curisco e Bando Virado no Moi de Coentro, Park Sonoro, Alex Góes e Elisa Goristic.



O Boa Praça está programado para ser quinzenal. A próxima edição será nos dias 20 e 21 de dezembro, das 11h às 18h (no sábado) e das 9h às 18h (domingo). O evento ocorre durante nove fins de semana, até março de 2015.



Para a próxima edição, Lara pede aos frequentadores que levem brinquedos novos para a doação à Instituição Beneficente Conceição Macedo - IBCM, que atua na prevenção do vírus HIV e apoia crianças em vulnerabilidade social com Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).



A programação infantil, que inclui parque, oficinas, peças teatrais e brincadeiras, ganhará um toque natalino, segundo a produtora.



"Esse é um evento familiar que está dando certo. Queremos aproveitar o sentimento de valorização da cidade", diz. A aposta dos produtores é alta. Para cada edição, serão investidos cerca de R$ 80 mil, segundo Cássio Franco, um dos organizadores.

