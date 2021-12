Feira Artesanato da Bahia abre nesta quarta em shopping de Salvador

A Feira Artesanato da Bahia vai reunir trabalhos produzidos em várias regiões do estado, a partir desta quarta-feira, 14, até o dia 25 de outubro, na Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping.

Durante este período, o evento receberá artesãs e artesãos, comunidades indígenas, quilombolas e de ceramistas, com uma produção diversificada que reflete a diversidade do povo baiano. Nesta sexta, 16, a feira vai receber alguns indígenas Kiriris, das comunidades de Pau Ferro, Mirandela, Marcação e Araçás, no município de Banzaê.

Os Kiriris trazem sua tradicional cerâmica com pintura em Tauá (pigmento de argila na cor branca), maracas, arcos e flechas, apitos e colares, entre outras criações. Eles trabalham com argila, sementes e cocos diversos, madeiras, fibras naturais, como a da palmeira do licuri fiada e tecida em aiós, e penas de animais domésticos, entre outros.

Da decoração, utilitários, presentes até a moda, serão comercializados produtos criados com diversas técnicas, que representam a identidade cultural da Bahia. São técnicas como bordados, cerâmica, cestaria, costura, papietagem, renda, tapeçaria e tecelagem, entre outras.

Feira Artesanato da Bahia seguirá os protocolos de higiene e prevenção da Covid-19. A realização é da Fábrica Cultural e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato, com o apoio do Salvador Shopping.

