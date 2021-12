Fechamento de casa noturna continua gerando polêmica

Dois dias depois do fechamento da casa noturna, Café Hot, no Rio Vermelho, o pároco da Igreja de Santana, que fica próxima ao estabelecimento, se pronunciou sobre o fato, nesta quinta-feira, 18. Segundo o Padre Ângelo a casa de show pode estimular casos de crimes sexuais e falou estar surpreso ao saber que esse tipo de atividade funcione próximo à igreja.

"Eu me preocupo e me surpreendi com atividades como essas serem realizadas em um local que tem famílias e jovens que frequentam a praça", disse o pároco.

Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), interditaram na noite da terça-feira, 16, o estabelecimento. O local realizava shows de striptease, mas possuía autorização para funcionar apenas como bar.

A denúncia foi enviada a Sucom pelo vereador Cláudio Tinoco (DEM). No ofício ele solicitou que o órgão fiscalize casas destinadas ao entretenimento sexual no bairro. O vereador informou ainda que recebeu, no último sábado, 13, um panfleto de um estabelecimento com o anúncio de um show de striptease.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares de Salvador e região (SindhotéiS-Ba), José Ramos Félix da Silva, a Sucom cumpriu o papel dela de fiscalizar e interditar o estabelecimento que funcionava de maneira irregular e que a responsabilidade é dos empresários em realizar atividades no estabelecimento de acordo com o álvara. " É preciso que os empresários tenham cuidado com esse tipo de atitude e tenham mais responsabilidade com os trabalhadores, público e os moradores do entorno".

A Sucom informa que o proprietário pode recorrer da decisão, mas precisa provar que irá gerenciar um bar. Se quiser mudar o tipo de serviço, terá de dar entrada em novo alvará. Ainda segundo o órgão, será preciso avaliar se a atividade proposta é compatível com o local.

