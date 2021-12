Fechada há 18 anos, Igreja do Passo será reformada

Erguida em 1736, tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Iphan) em 1938 e palco do filme O Pagador de Promessas em 1962, a Igreja do Santíssimo Sacramento, da Rua do Passo, no Pelourinho, será restaurada após 18 anos de inatividade.

A ordem de serviço para o começo da obra - orçada em R$ 8,3 milhões - foi assinada nesta segunda-feira, 16, pelo superintendente do Iphan na Bahia, Carlos Amorim. A restauração, que levará 18 meses, compreende todos os bens imóveis, móveis e integrados, e do imaginário da arte sacra da igreja.

Além disso, Amorim explicou que as estruturas em madeira dos altares mor e colaterais, com trincas e rachaduras, também serão readequadas ao projeto original de 1736.

"O fato de a igreja ter ficado fechada por 18 anos não é desimportante, mas também não é decisivo para o sucesso da restauração. Houve uma intervenção emergencial em 1998 que garantiu a estrutura do telhado (por isso a igreja foi fechada). Mas acredito que esses 18 anos serão compensados fartamente nos 18 meses de obra", ponderou Amorim.

Segundo o diretor nacional do PAC Cidades Históricas, Robson de Almeida, a readequação da Igreja do Passo faz parte de um projeto do governo federal que prevê a restauração de diversos sítios históricos no país.

"É um programa de mais de R$ 1 bilhão que vai atuar em necessidades históricas do Brasil. Só aqui na Bahia são 40 obras, todas elas nas cidades de Salvador, Itaparica, Santo Amaro da Purificação e Maragojipe", disse.

Ele explicou que o critério de seleção foi importância histórica e urgência. "Houve distribuição territorial das cidades, mas o investimento foi relacionado ao porte. Salvador, São Luís, no Maranhão, e Rio de Janeiro foram as cidades em que tivemos maior aporte de recursos".

Fé e cultura

Além de voltar à planta original, a igreja vai ganhar um memorial do filme O Pagador de Promessas e um café. Para o arcebispo de Salvador, dom Murilo Krieger, a reabertura pode marcar a volta do povo às igrejas do centro.

"As pessoas nasceram ouvindo os pais falarem dessa igreja, lembrando de cerimônias, acontecimentos históricos. É cultural", disse.

