Fé em Nossa Senhora leva milhares à Fonte Nova

Milhares de devotos de Nossa Senhora Aparecida foram assistir, na tarde deste domingo, 11, a missa de acolhida à padroeira do Brasil, na Arena Fonte Nova. O evento, organizado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, faz parte da celebração dos 300 anos do encontro da imagem nas águas do rio Paraíba do Sul, em São Paulo, e que serão completados em 2017.

Sob muitos aplausos, a imagem de Nossa Senhora chegou à Arena por volta das 15h. Ela foi trazida em carreata da paróquia que leva o mesmo nome da santa, localizada no Imbuí. Lá, ela havia sido recebida para uma vigília desde sábado, 10.

A missa foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Ele disse que, para a comunidade católica, a acolhida à imagem significava "uma graça e uma responsabilidade".

"Uma graça porque, acolhendo Maria, nós estamos recebendo Jesus. A primeira visita que ela fez, depois que ficou mãe de Jesus, quando ainda o esperava, foi a Isabel (segundo a crença católica, Isabel era prima de Maria). Indo lá, ela levou seu filho, que transformou todo o ambiente", ressaltou o arcebispo.

Dom Murilo explicou, ainda, o motivo de ser, também, uma responsabilidade. "Porque nós temos que agora estar mais atentos aos seus ensinamentos, colocá-los em prática. E eles se resumem em uma frase: fazei tudo o que ele vos disser. O nosso olhar deve estar voltado para Jesus para colocar em prática aquilo que ele nos ensinou no Evangelho", acrescentou.

A preparação para receber a imagem teve início há cerca de um ano e envolveu aproximadamente dois mil voluntários. A partir de outubro, a imagem será levada a todas as comunidades da Arquidiocese. Essa peregrinação durará até 12 de outubro de 2017, quando ocorrerá a celebração dos 300 anos do achado da imagem.

Renovação

A comerciante Mônica Barreto, 39, foi uma dos fiéis que lotaram o estádio. Ela contou que foi pedir pelos jovens, para que as filhas se mantenham na fé religiosa. "Eu vim pela minha fé e esperança de renovação principalmente para nossos jovens. Eu, que tenho filha adolescente, tenho que me preocupar. Aqui, é uma mãe pedindo a outra mãe", afirmou.

O casal Evânio Mota, 70, e Antônia Maria Anunciação, 70, veio de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, para assistir à chegada da imagem da santa. "Foi uma emoção muito grande. Não tem quem resista a uma coisa dessas", contou Antônia, sobre a entrada da imagem no estádio.

A estimativa da Arquidiocese era de receber 40 mil pessoas, mas, até o fechamento desta edição, não houve confirmação se a expectativa foi alcançada. Ainda durante o evento, a Arquidiocese arrecadou dos fiéis alimentos para serem doados às Obras Sociais de Irmã Dulce e ao Hospital Martagão Gesteira.

Missa integrou celebrações pelos 300 anos do achado da santa (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

