Milhares de fiéis acordaram cedo neste sábado, 8, feriado municipal, para homenagear Nossa Senhora da Conceição, no dia dedicado à padroeira da Bahia. Baianos e turistas lotaram a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia no Comércio, na Cidade Baixa, durante as homenagens, que também ocorrem em outros bairros de Salvador.

Desde o início da manhã, no templo dedicado a Imaculada Conceição da Mãe de Jesus, uma alvorada de fogos abriu as comemorações. Em seguida, a partir das 5h, começaram a ser realizada as missas. Às 8h, a celebração eucarística presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger antecedeu a procissão pelas ruas do Comércio.

Após solenidade no interior da igreja, as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, ao lado das de Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José seguiram em caminhada pelas ruas do Comércio, acompanhadas dos fiéis que se agruparam ao redor dos santos. Após a procissão, as imagens retornaram à Basílica.

À tarde, as comemorações continuaram com outras missas no templo. O tema da festa este ano é “Com a Virgem Maria proclamamos: ‘Santo é o Seu nome’. Sede santos também vós”.

Por causa dos festejos em homenagem à padroeira da Bahia, o trânsito sofreu modificações na região da Cidade Baixa. O transporte público também recebeu reforço em linhas de ônibus.

Fé e tradição marcam as homenagens à padroeira da Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

Outras paróquias

As celebrações em louvor à padroeira do estado são realizadas, também, em outras paróquias dedicadas à Imaculada Conceição da Mãe de Deus, situadas nos bairros de Itapuã, Periperi e Valéria.

No bairro de Itapuã, as homenagens começaram às 6h com alvorada festiva e recitação do Ofício de Nossa Senhora. A primeira Missa aconteceu às 7h e, logo em seguida, houve procissão marítima com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, saindo da Colônia dos Pescadores de Itapuã.

Às 16h os fiéis se concentrarão no Cruzeiro de São Tomé, em Piatã, de onde sairão em procissão e voltarão à Igreja Matriz para assistir a Missa Solene às 18h, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho.

Em Periperi, a programação começou com Ofício de Nossa Senhora às 6h e seguiu com missas às 7h e 10h. Quem ainda quiser aproveitar a festa, poderá assistir à Missa Solene presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão, às 16h e participar da procissão pelas ruas do bairro às 17h.

Em Valéria, a festa também começou com alvorada e Ofício de Nossa Senhora, às 6h, e em seguida, houve carreata nas comunidades do bairro, às 8h. O ponto alto é mais uma vez, a Missa Solene presidida pelo bispo auxiliar Dom Hélio Pereira dos Santos, às 17h.

