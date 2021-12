Fazenda Grande do Retiro é o bairro mais barulhento de SSA

O bairro de Fazenda Grande do Retiro é o mais barulhento de Salvador, conforme dados da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) divulgados nesta segunda-feira, 6, véspera do Dia Municipal de Combate à Poluição Sonora. Os segundos e terceiros colocados no ranking são, respectivamente, Liberdade e Itapuã. Também aparecem na lista dos dez bairros mais barulhentos Uruguai, Cajazeiras, Brotas, Boca do Rio, Pernambués, Federação e Pituba.

Conforme a Sucom, foram registradas 18,3 mil denúncias de som alto entre 1° de janeiro a 3 de maio deste ano, sendo 522 na Fazenda Grande do Retiro, 449 na Liberdade e 442 em Itapuã. No período, foram apreendidos 1,2 mil aparelhos sonoros, sendo a maioria de veículos automotivos, que respondem por 41% das denúncias.

A fiscalização sonora da Sucom trabalha de domingo a sábado, 24 horas por dia, algumas com apoio da polícia. De sexta a segunda, além das ações da autarquia, os fiscais atuam na Operação Silere, em parceria com as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal.

A Sucom também tem um programa de conscientização feito através de palestras em escolas públicas e privadas, empresas, faculdades, órgão públicos, entre outros. Entre março e abril, foram realizadas 35 palestras, conforme o órgão.

Confira abaixo os número do relatório divulgado pela Sucom

Riscos - A exposição a altos níveis de ruídos, além da perda da audição, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como o enfarto do miocárdio, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). Outros efeitos são distúrbios psicológicos e do sono, perda de rendimento no trabalho ou nos estudos, estresse, irritabilidade, entre outros.

Conforme a Sucom, a lei estabelece que das 22h às 7h o nível máximo é 60 decibéis (dB). No período de 7h às 22h, o limite é de 70 dB. No entanto, segundo o órgão, não é raro encontrar níveis sonoros acima de 100 dB na cidade.

Por conta disso, órgão orienta a população a denunciar a atuação de poluidores sonoros. O cidadão pode ligar para o telefone (71) 2201-6660. O atendimento funciona 24h.

