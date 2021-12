Fase final da avenida 29 de Março tem inauguração prevista para abril

A fase final da avenida 29 de Março, que compreende 3 km, tem previsão de inauguração para os primeiros dias do próximo mês. As obras realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) contaram com outras fases de inauguração e receberam investimento de R$ 220 milhões em seus 5 km totais de extensão.

A 29 de Março, que recebe este nome por conta da data de fundação da Cidade de Salvador, inicia-se na avenida Paralela e termina na Via Regional. Ela compõe o Corredor Transversal II, que faz uma ligação entre a BR-324, na altura de Águas Claras, com a orla marítima da capital baiana, tendo uma extensão total de 12 km e que, até então, recebeu o investimento de R$ 580 milhões em interferências feitas nos entornos, como rede de água, macrodrenagem e outras canalizações.

Toda a extensão da 29 de Março terá as mesmas características dos trechos já entregues anteriormente na transversal II. Além de duas pistas, três faixas por sentido, faixa exclusiva para o BRT, calçada em ambos os lados, iluminação em LED, ciclovia, raios de curva, a via também receberá recuos para transportes públicos.

“Nessas avenidas que estamos entregando há uma prioridade do transporte público, pois contamos com obras de recuos para atender os modais trafegáveis na região”, informa Sérgio Silva, presidente da Conder, mencionando ainda que as regiões de Nova Brasília, Jardim Nova esperança, Estrada Velha do Aeroporto, Cajazeira 8 e a Via Regional serão as mais beneficiadas com a inauguração da etapa final da via.

Vantagens

Para o representante, o feito é uma forma de facilitar a mobilidade nas proximidades e também em toda a Salvador, uma vez que ela será “a conexão primeira para quem entra na cidade com destino à orla ou Paralela. É uma nova entrada da cidade”, explica o presidente da Conder, que acredita em melhoria da trafegabilidade soteropolitana.

Compartilhando da mesma ideia, a Casa Civil divulgou em nota que o tráfego de Salvador será melhorado, mencionando que “os corredores transversais estão mudando a geografia urbana da cidade, trazendo mais conforto, praticidade e agilidade para a vida da população de Salvador”.

O Corredor Transversal II tem extensão total de 12 km. Com a inauguração da nova avenida, o governo do estado completará 9,4 km de obras cumpridas, restando 2,6 km para serem inaugurados. A pretensão é cumprir a meta até o final do ano, quando acontecerá a realização da duplicação da Via Regional.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

