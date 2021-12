Fãs juram que, como Elvis, Raulzito não morreu

Como vovó já dizia, o maluco beleza viu o dia em que a Terra parou, quando o cowboy fora da lei, Raul Seixas, esqueceu o medo da chuva e silenciou seu grito de liberdade após o trem das sete, quando ousou apresentar a panela do diabo, 15º e último álbum gravado pelo cantor.

Nesta quinta-feira, 21, enquanto você se esforçava para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, um grupo pra lá de inusitado estava no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Brotas, para homenagear os 25 anos da morte do roqueiro.

Em clima de nostalgia, admiradores da velha guarda do rock se reuniram para cantar, tocar violão, dançar e discutir sobre a sociedade atual. O metalúrgico Joenilson Santos, 55 anos, conta que viajou de Alagoinhas (a 116 km de Salvador), em uma moto, ao amanhecer. O objetivo era ser um dos primeiros a rezar pela alma de Seixas.

"As letras das músicas gravadas pelo 'maluco beleza' me inspiram e marcaram muito a minha vida", explica Joenilson. Ele tem a aparência semelhante à do músico e visita o túmulo no dia 21 de agosto todos os anos.

Engana-se quem pensa que o alagoinhense é o único a prestigiar a tumba do roqueiro anualmente. Um grupo de aproximadamente 40 pessoas mantém viva a história de Raulzito e passa o dia inteiro no cemitério.

Paulista, radicado na Bahia, o escritor João Camilo Hernandes, 79 anos, acredita que a 'loucura' do baiano lhe renderá o título de pensador. "Em minha modesta opinião, afirmo convicto que Raul Seixas, daqui a 100 anos, será considerado um dos pensadores do século 21", diz.

O entorno da lápide de número 1.647 recebeu a visita de mais de 100 pessoas, ontem, aponta Hernandes.

Memória

O grupo de admiradores também costuma realizar encontros mensais em Salvador. Para Adriano Santos, presidente da Juventude Alternativa de Cajazeiras (Jaca), as reuniões visam incentivar os jovens à luta pela cultura, educação e saúde.

"A sociedade está pobre e a família se acabou. É preciso usar as ideias de Raul para ir em busca de nossos ideais", frisa o presidente da Jaca.

