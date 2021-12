Fãs ganham mimo enquanto aguardam saída de Ivete da maternidade

Ivete Sangalo tem previsão de receber alta do Hospital Aliança nesta quarta-feira, 14, até as 12h. A cantora está no hospital desde o dia 10, quando deu à luz as gêmeas Marina e Helena.

Durante a manhã, o assessor da artista distribuiu mimos para fãs e jornalistas que estão na porta do hospital aguardando a saída de Ivete.

A família Sangalo Cady deu garrafinhas de água e potes de pudim como forma de agradecimento a quem esteve na maternidade.

Fãs também ganharam garrafa de água mineral (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

