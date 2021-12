Fãs fazem longa fila antes do show de Roberto Carlos

Milhares de fãs foram neste sábado, 29, à Arena Fonte Nova para assistir ao show do rei Roberto Carlos. Antes da abertura dos portões, que ocorreu às 18h40, uma fila quilométrica tomou conta da Ladeira da Fonte das Pedras e atingiu a avenida Joana Angélica, região do Fórum Ruy Barbosa.

Com ingressos a preços populares, muitos fãs do Rei aproveitaram para ver, pela primeira vez, um show do artista. Esse foi o caso das quatro irmãs Maura, 65, Almerinda, 64, Isabel, 60 e Helenice Nascimento, 56.

"Todas somos fãs desde o primeiro dia em que ouvimos Roberto. Em outros oportunidades, os ingressos estavam muito caros. Agora, podemos realizar este sonho", contou Isabel, que foi vestida de azul em homenagem ao artista. "Azul e branco são as cores favoritas dele. Escolhi o vestido azul com capricho para esse momento", frisou.

Houve também casos de pessoas que vieram de outras cidades para assistir a apresentação, como a doméstica Tânia Maria da Silva, 60, de Madre de Deus.

"Esperei por esse momento minha vida inteira. Lá em casa, não se ouve outra coisa. Eu tenho todos os CDs e DVDs dele", relata, orgulhosa.

Ela e a amiga Isamar de Almeida, 39, foram as primeiras a entrar na arena. Para ficar numa boa posição para ver o show, elas chegaram à Fonte Nova às 13h. Segundo Tânia, as comemorações dos seus aniversários têm sempre como trilha sonora as músicas do Rei.

Trânsito

O evento provocou congestionamentos em diversos pontos da cidade. As avenidas Joana Angélica e Bonocô foram a principais vias afetadas. Quem foi de ônibus teve à disposição 13 linhas que funcionaram em horário prolongado. O metrô operou até uma hora após o término do show.

Cambistas vendiam ingressos com valores que variavam de R$ 50 a R$ 200. Ambulantes também comercializavam calendários e faixas com o rosto e nome de Roberto Carlos, cada um por R$ 5.

"O pessoal comprou bastante. Todo mundo gosta de Roberto, desde o rock ao arrocha", disse o ambulante Samuel Serafim, 35.

